Tchad : le gouvernement d’Idriss Deby du 25 février 2021

A travers le décret n°0252/PR/2021 du 25 février 2021, le chef de l’Etat tchadien, Idriss Deby Itno a remanié son gouvernement. Cinq nouveaux ministres ont fait leur entrée

Le nouveau gouvernement se comporte comme suit :

Ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République : Kalzeubé Payimi Deubet

Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger : Amine Abba Sidick

Ministre de la sécurité publique et de l’immigration : Souleymane Abakar Adoum

Ministre de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes : Mahamat Ismael Chaibo

Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement : Mahamat Zene Cherif

Ministre délégué à la Présidence, chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre : Djimadoum Tiraïna

Ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale : Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul

Ministre de la Justice, garde des sceaux, chargé des droits humains : Djimet Arabi

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : David Houdeingar Ngarimaden

Ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale : Dr. Issa Doubragne

Ministre des Finances et du Budget : Tahir Hamid Nguilin

Ministre des Postes et de l’Economie numérique : Dr. Idriss Saleh Bachar

Ministre des Infrastructures et des Transports : Ahmat Abakar Adjid

Ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique : Aboubakar Assidick Tchoroma

Ministre de l’Energie : Mme. Ramatou Mahamat Houtouin

Ministre de la Fonction publique, du Dialogue et de l’Emploi social : Adoum Forteye Amadou

Ministre de la Formation professionnelle et des Métiers : Mme. Achta Ahmat Breme



Ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé : Lamine MoustaphaMinistre de l’Hydraulique urbaine et rurale : Mme. Tahani Mahamat HassanMinistre de la Jeunesse et des Sports : Routouang Mohamed Ndonga ChristianMinistre du Pétrole et des Mines : Oumar Torbo DjarmaMinistre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’urbanisme : Mme. Amina Ehemir TornaMinistre de l’Agriculture : Abdoulaye DiarMinistre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale : Alhadji NaordéMinistre de l’Élevage et des Productions animales : Ahmat Mahamat BachirMinistre de l’Environnement et de la Pêche : Bichara Issa DjadallahMinistre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat : Patalé GeoMinistre de la Femme et de la Protection de la petite enfance : Mme. Amina Priscille LongohMinistre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l’Assemblée nationale et de la Promotion du bilinguisme dans l’administration : Mme. Mariam Mahamat NourSecrétaire d’Etat aux Affaires étrangères : Mme. Eveline Fakir KanassawaSecrétaire d’Etat à la Santé et à la Solidarité nationale : Dr. Djiddi Ali SougoudiSecrétaire d’Etat à l’Education nationale et à l’Education civique : Moustapha Mahamat TalkoSecrétaire d’Etat aux Finances et au Budget : Mme. Alix NaimbayeSecrétaire d’Etat à l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale : Dr. Abderahim YounousSecrétaire générale adjointe du Gouvernement : Mme. Lucie Beassemda