Tchad : le gouvernement dément les rumeurs sur la pénurie de carburant

Le ministre des Hydrocarbures et de l’Energie met fin à la rumeur sur la pénurie du carburant et du gaz butane. Pour Djerassem Le Bemadjiel c’est l’œuvre des d’individus malintentionnés.

Depuis quelques jours les rumeurs sur une potentielle pénurie de carburant et de gaz butane inquiètent les usagers. Les fausses informations abondamment partagées font état d’un : « risque potentiel de pénurie injustifiée de carburant et de gaz butane à partir du 4 avril prochain à N’Djamėna et, de manière accentuée, dans les provinces ». Le ministre des Hydrocarbures apporte un démenti et indique que c’est le fait des individus malintentionnés qui cherchent à semer la panique dans l’esprit des citoyens.

Djerassem Le Bemadjiel assure que toutes les dispositions sont prises pour éviter la pénurie de ces deux produits. Par ailleurs, il invite la population à garder son calme et à poursuivre ses activités normalement

Cette communication du ministre est diversement appréciée par les consommateurs.