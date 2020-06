Tchad : Le gouvernement débloque plus de 16 milliards pour subventionner la filière coton

Une convention de financement de plus de 16 milliards pour l’achat des intrants agricoles a été signée ce 5 juin par le ministère des finances, la coton Tchad et l’union des producteurs de cotons

Les signataires veulent à travers cet acte, financer les campagnes cotonnières des 6 cotonnières des six prochaines années, à raison de plus de 3 milliards par an. Selon le secrétaire général de de la coton Tchad société nouvelle chargé du commerce Ibrahim Malloum, ladite convention a pour objectif de fixer les droits et obligations ainsi que les termes et les conditions applicables à la recherche du financement accordé par l’Etat aux cotonculteurs. D’après lui, cette opération constitue une phase innovante pour booster l’activité et les ressources générés par la filière coton d’une part et d’autre part encourager les cultivateurs à augmenter leur production par l’amélioration du rendement permettant accroître les revenus et le pouvoir d’achat

Cette subvention de l’Etat permettra d’améliorer le pouvoir d’achat des cultivateurs de coton tout en réduisant les coûts d’exploitations liés aux intrants. Elle va aussi, rassurent les agriculteurs, inciter à l’intensification de la culture du coton et améliorer le rendement en vue d’augmenter de façon durable la production.