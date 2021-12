Tchad : le général Idriss Dokony Adiker est candidat au poste de président du Cost

Il a fait part de sa candidature le mardi 07 décembre 2021. Le général Idriss Dokony Adiker laisse entendre qu’il veut revenir Comité olympique et sportif tchadien (Cost) du fait sa passion pour le sport.

Le 18 décembre prochain se tiendra l’élection du futur président Comité olympique et sportif tchadien. Ce sera dans le cadre d’une Assemblée général élective. Ancien, secrétaire général et président de l’institution, Idriss Dokony Adiker entend revenir aux commandes. Il a d’ores et déjà annoncé sa candidature. « Mon retour en lice après avoir été à la tête de cette institution est fondamentalement motivé par ma profonde passion pour le sport et la ferme volonté de rattraper les erreurs et les défaillances constatées.», laisse-t-il entendre. « Ma candidature à la présidence du COST est inspirée par une nouvelle vision visant à entreprendre un changement radical pour soutenir les fédérations et associations en les dotant des moyens pour des actions de promotion », poursuit-il.

« De mon départ du COST en 2017 à nos jours, quatre années se sont écoulées. Cette période de recul a permis de faire un examen minutieux sur ma personne, sur ma gestion, sur mes relations humaines, sur mon management», confesse le candidat. Pour lui, Cet intermède a permis de mieux appréhender les attentes du mouvement olympique et sportif tchadien et les stratégies d’actions à mettre en pour donner une nouvelle synergie au sport tchadien. Il laisse entendre que, cette fois, il prendra en compte, les aspirations de toutes les fédérations sportives. « Cette candidature est dans une démarche de construction collective pour l’avenir du mouvement ». Il évoque également, la transparence et la représentativité du genre conformément aux directives du ClO. La visibilité à toutes les fédérations et le renforcement de la coopération avec la fédération paralympique.