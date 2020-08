Ce mardi 11 août 2020, le président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno a offiiellement été élevé à la dignité de Maréchal du Tchad. La cérémonie d’élévation a eu lieu dans la salle de banquets de l’Assemblée nationale

Les attributs de Maréchal, à savoir, la vareuse bleu sombre col doré et sabré lui ont été remis par le général Yaya Oki Dagache, grand chancelier de l’Etat. Les icônes et symboles gravés sur ces attributs véhiculent les messages de culture de la paix, du pardon et de l’amour du prochain.

Le maréchal du Tchad a dédié son élévation à ses frères d’armes tombés sur le cham de bataille, et à tous ceux qui ont combattu auprès de lui. Il a fait savoir qu’aucune victoire dans l’armée n’est individuelle. « je voudrais dire à tous ces hommes et femmes que je porte seul les attributs du Maréchal, mais les porte en leurs noms, morts, à la retraite ou jeunes », a déclaré Idriss Deby Itno. « J’ai accepté ce titre de Maréchal pour récompenser la vaillance et leur sacrifice », poursuit-il

Il invite tous les tchadiens du monde à cultiver la paix de la paix, le pardon et l’amour du prochain. « La cohésion nationale, les comportements de nature à mettre à mal la stabilité, le vivre ensemble doivent être combattus par tous les tchadiens ou qu’ils soient, à l’intérieur comme à l’extérieur », indique le Maréchal du Tchad. Il a précisé que tous les tchadiens sont égaux : « il n’ya pas de tchadien pure qu’un autre, brave qu’un autre, qui en a de la valeur plus qu’un autre », a paix et la liberté sont des biens communs qui profitent à toute la communauté, à la seule condition que chacun respecte toutes les règles de la vie sociale ou sociétale, ajoute Idriss Deby. « Je mets en garde contre toutes les illusions agitées par les individus, dont la première préoccupation n’est ni le Tchad, ni les tchadiens », poursuit-il.

L’homme revêtu aux 7 étoiles, fait savoir que son combat continuera « Je continuerai à m’ériger, contre toutes les formes d’actions susceptibles d’attenter à la paix, pour laquelle, tant de sacrifices ont été englouties. De même, je continuerai d’être le premier garant de la liberté de mes concitoyens, tant que ma liberté, cette liberté n’est pas détourné par les ennemies de la nation », conclut le Maréchal.