Tchad : le général Djimadoum Tiraïna démantèle un réseau des forces de l’ordre qui arnaquent à Toukra

Les policiers et gendarmes raquetteurs, installés à la gare routière de Toukra, à la sortie Sud du pays ont été déguerpis par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général Djimadoum Tiraïna

Au cours d’une descente effectué à la gare routière de Toukra, le lundi 02 août 2021, le vice-président du CMT, le général Djimadoum Tiraïna a démantelé des postes de contrôle créés par certains gendarmes et policiers pour arnaquer les commerçants et passagers en provenance de la partie Sud du pays. Le numéro 2 du Tchad entend prendre des mesures drastiques pour mettre fin à cette pratique qui gagne davantage du terrain. Le général Djimadoum Tiraïna a rassuré qu’il va : « nettoyer la gare de Toukra des occupants illégaux ». Ces hommes en tenues qui prélèvement illégalement de l’argent aux passagers et commerçants.

Ipso facto, il a mobilisé des engins pour détruire les hangars en tôles servant de poste de contrôle. Indigné, le vice-président du CMT note que le : « constat est amer. Il y a bien des policiers et gendarmes qui se sont installés ici, à la gare routière de Toukra. On a eu à faire le constat que ces gens installés ici se préoccupent de l’arnaque, du prélèvement des sommes sur les transporteurs ». Il a confié que les auteurs de ces forfaitures sont connus. « Ils prélèvent des taxes qui n’entrent pas dans les caisses de l’État. Ces abus poussent les commerçants à augmenter les prix de vente sur les marchés », déclare le maire de la ville de N’Djamena Ali Haroun, également présent sur les lieux.