Tchad : le FNC réagit suite à l’assignation à résidence de Succès Masra

Le président du Mouvement Les Transformateurs, Succès Masra et assigné à résidence depuis le 6 mars 2021 suite à la veillée lancée pour rendre hommage à la génitrice de l’opposant Yaya Dillo Djerou

La coalition des partis politiques, membres du Front nouveau pour le changement (Fnc), condamne la privation de liberté du Dr Succès Masra dont le QG est quadrillé depuis me 6 mars. Dans une note publiée ce jour, le le porte-parole du Fnc Dinamou Daram, note que le président fondateur du parti Les Transformateurs, ses militants, sympathisants et nombreux autres personnalités politiques qui ont organisé une veillée en hommage a la mère de l’opposant Yaya Dillo Djérou Betchi, décédée dans des conditions non élucidées jusqu’alors ont été assignés à résidence au siège du parti

« A ce jour, plus d’une centaine de personnes sont bloquées dans le domicile de leur président, privées de nourriture, d’eau courante et d’électricité », regrette le communiqué qui invite : « les défenseurs des droits humains à converger vers la résidence de Transformateurs à partir de ce mardi 9 mars 2021 si les otages de la démocratie ne sont pas libérés. »

D’après le FNC, le chef de l’Etat serait à l’origine de tout ce qui se passe