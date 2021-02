Tchad : le fichier électoral mise à jour compte plus de 7 millions d’électeurs

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a présenté ce 12 février 2021, le fichier électoral réaménagé. 7.334.479 personnes pourront se rendre aux urnes dès le 11 avril prochain

Le président de la Céni, Kodi Mahamat Bam a informé ce jour que 7, 3 millions de tchadiens sont prêts à aller aux urnes. Il a présenté le fichier électoral révisé en présence du ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet. Parmi ces électeurs l’on dénombre 3.699.975 femmes soit 50.76% et 3.588.422, soit 49.24%.

Le président de la commission en charge des élections, Kodi Mahamat Bam a indiqué que : « Ce fichier ouvre la voie à la suite des activités du processus électoral qui sont entre autres l’impression et le colisage des listes définitives du 13 février au 4 mars 2021, la personnalisation et le colisage des cartes d’électeur du 13 au 15 mars 2021, le déploiement des cartes d’électeurs sur le terrain du 16 au 25 mars 2021, la distribution des cartes d’électeur du 26 mars au 11 avril 2021 et la publication de la liste définitive des électeurs ce jour même, conformément au code électoral, soit 45 jours avant le jour du scrutin ».

Le patron de la Céni invite les citoyens à se rendre dans les différents centres de recensement à partir du 26 mars 2021, pour entrer en possession des cartes d’électeurs biométriques.