Tchad : le fervent défenseur des droits humains Mahamat Nour Ibédou sera au dialogue

Le défenseur des droits de l’Homme entend participer au dialogue national inclusif. Mahamat Nour Ibédou veut être acteur dans la gestion du pays. Prendre part aux assises y afférentes serait un grand pas, après plus de 10 ans de contestation du système

« La CTDDH compte participer au Dialogue national inclusif. Et à ce titre, entend désormais s’impliquer dans tout le processus de transition. Ainsi que dans les institutions et instances de notre pays. » Ainsi s’est exprimé, Mahamat Nour Ibédou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l’Homme (CTDDH). L’organisation ne veut plus subir, mais être actrice de la gestion du Tchad. « Car ce pays est notre patrimoine commun et tous les tchadiens doivent participer à sa gestion », note Nour Ibédou.

Le SG de la CTDDH se refuse d’être un éternel contestataire. Mahamat Nour Ibédou, met fin à la lutte en dehors du système. «Nous refusons désormais de subir et nous avons décidé, cette fois-ci, de lutter de l’intérieur, c’est-à-dire, aller au dialogue » laisse-t-il entendre. Cette décision d’intégrer les instances de décisions du pays est irréversible. Des membres de la CTDDH peuvent dès lors être représentés au Conseil national de transition.

Mahamat Nour Ibédou est un fervent dénonciateur des tares du gouvernement depuis une dizaine d’années. Il a plusieurs fois été arrêté avant d’être remis en liberté. Ce défenseur des droits de l’Homme est une figure active de la plateforme de revendication Wakit Tamma. Il a participé à plusieurs manifestations aux côté s des autres membres de la plateforme.

La CTDDH a manifesté contre la succession dynastique, contre la gestion du pays contre les militaires, l’ingérence de la France dans les affaires internes, la mal gouvernance…Elle décide d’intégrer le processus de reconstruction sans quitter le mouvement des actions citoyennes, Wakit Tamma.