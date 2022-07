Tchad : le FACT demande au procureur à s’auto-saisir de l’affaire dite « SHT gate »

Le Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, dans un communiqué du 03 juillet, demande que la lumière soit faite sur l’affaire de détournement de derniers publics à la SHT.

Le groupement armé le FACT, condamne fermement le : « détournement à ciel ouvert des deniers publics alors même qu’un état d’urgence alimentaire est décrété dans le pays et les fonctionnaires attendent toujours leur salaire. » Le mouvement invite le Procureur de la République à s’auto-saisir de l’affaire dite « SHT gate » dont : « l‘extrême gravité voudrait qu’on ne la laisse pas entre les mains des réseaux mafieux et sécuritaires hors de tout cadre juridique ».

Par ailleurs, le FACT salue la déclaration de la chargée d’Affaires des USA au Tchad rappelant à la junte de tenir ses engagements et condamne la montée au créneau des voies mues par leur seul intérêt personnel et non celui de l’ensemble du peuple tchadien.