Tchad : le document décennal du Plan stratégique de développement du numérique et des postes est prêt

Les rideaux se sont refermés le 16 juillet sur l’atelier de validation du plan stratégique de développement du numérique et des postes 2020-2030. L’étape suivante est la mobilisation des ressources pour l’implémentation

Les experts, les partenaires techniques et financiers du Tchad sont à pied sont mobilisés afin que le Tchad connaisse un épanouissement économique via les TIC. C’est dans cette optique qu’après deux jours d’échanges et de travail pendant l’atélier retenus quelques points stratégiques. Les recommandations qu’ils ont élaborées sont entre autres :