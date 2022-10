Tchad : le directeur général de la Société nationale d’électricité suspendu

Le directeur général de la Société nationale d’électricité (SNE), Nathaniel Dolmia a été suspendu ce 13 octobre 2022 pour ‘’manquements graves’’.

Le président du Conseil d’administration (PCA) de la Société nationale d’électricité (SNE), Korey Djimi, a annoncé la suspension du DG de la SNE. Dans la correspondance parvenue à notre rédaction, le Conseil d’administration reproche au DG : « des manquements graves ».

Parmi les causes, il cite entre autres, le non-respect et applications des textes fondamentaux régissant la vie de la SNE incluant les recommandations du Conseil du 15 Juin 2022 et toutes les autres résolutions et multiples recommandations.

Il est également reproché au DG, le boycott du Conseil d’administration et la rétention des informations. Et le : « Chamboulement de tout le rouage de la SNE par des malfaçons et d’irrégularités de nomination fantaisiste non nécessaire créant une démotivation générale du personnel sur l’étendue de territoire.

« Toute la ville de N’Djamena sombre dans l’obscurité sans précédent de jour en jour à cause de sa mauvaise gérance à caractère unipersonnel. » Le Conseil d’administration demande au directeur général adjoint d’assurer l’intérim jusqu’à nouvel ordre.