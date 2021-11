Tchad : le DG de la gendarmerie s’enquiert de la situation sécuritaire dans la Tandjilé

Le patron de la gendarmerie est arrivé à Laï, province de la Tandjilé le 18 novembre dans le cadre de sa tournée. Le Général de Division Djontan Marcel Hoïnati, fait le tour des légions de gendarmerie pour s’enquérir de la situation sécuritaire.

Il a laissé entendre que c’est sur instruction du président du CMT qu’il mène cette mission. Il doit s’assurer entre autres de, la levée des barrières de contrôle à l’intérieur du pays, l’interdiction formelle de détenir des armes de guerre par des civils et militaires non autorisés et le renforcement de l’autorité de l’Etat.

Djontan Marcel Hoïnati se dit satisfait de la mise en œuvre des mesures. Il encourage les gendarmes à poursuivre dans la même dynamique. Le DG réitère que, la sécurité des personnes et leurs biens est l’une des priorités du président du CMT.Il note également que la province de la Tandjilė est relativement calme.

Le Patron de la gendarmerie salue la bonne collaboration entre les Forces de Défense et de Sécurité d’une part et entre les FDS et les autorités administratives d’autres part.

Néanmoins, il regrette que les conflits entre les éleveurs et agriculteurs soient présents dans certains endroits. Aussi le phénomène de coupeur de route qui menace la sécurité des personnes et leurs biens. Le numéro de la gendarmerie met ses éléments en garde contre l’arnaque de la population, et toutes autres pratiques contraires au droit.

Il invite la population de la province de la Tandjilė a collaboré avec les FDS pour enrayer les phénomènes criminels qui troublent la paix civile dans la circonscription.