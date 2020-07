Tchad : le développement de l’économie numérique est en marche

Dans l’optique de développer l’économie numérique et faciliter l’accès au TIC, le projet de modernisation des infrastructures de communication électronique a été lancé ainsi que la pose de la 1ère pierre du centre national des données numériques le 7 juillet

Le montant de réalisation du projet est estimé à environ 114 milliards de FCFA, financement du partenariat Sino-tchadien. Le projet couvrira 12 régions à l’intérieur du pays et permettra également la modernisation de la Sotel/Tchad.

Posant la 1ère pierre de construction du Centre des données numérique, le ministre secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a indiqué que le développement des technologies de l’information et de la communication permettra de combler les insuffisances du réseau électronique. « Ce projet vise à fournir de meilleures infrastructures techniques de base pour la mise en place d’une administration efficace et efficiente en vue de combler le déficit de connectivité ». L’aménagement numérique du territoire tchadien est en route, a-t-il clamé. Le ministre explique qu’en raison de son caractère innovant et tourné vers l’avenir, le centre national des données équipé d’une pleine capacité répondra aux besoins des utilisateurs en termes de ressources informatiques, de stockage et de sécurité. Quant au réseau à fibre optique, il vise à faire bénéficier à chaque citoyen tchadien d’en bénéficier ou qu’il se trouve sur le territoire.

L’ambassadeur de la République de Chine au Tchad, Li Jin Jin compte sur la collaboration des ministres directement concernés pour mener à bien le projet. « Je suis sûr que les différents départements concernés partant du même zèle que moi accorderont des facilités nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet si important pour le Tchad et pour la coopération sino-tchadienne », souligne le diplomate chinois en précisant que la science et la technologie sont les moteurs du développement quand on en fait bon usage.

Le ministre de l’économie Issa Doubragne fait savoir il n’est plus une illusion de dire que notre pays entre de pleins pieds dans l’air de l’économie numérique avec toutes les performances, les raccourcis bénéfiques qu’elle offre pour notre développement. Il apprend que ce projet fait partie des 5 projets prioritaires.