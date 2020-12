Tchad : le couvre-feu repoussé à titre exceptionnel du 24 au 25 décembre

Le couvre-feu nocturne a été réaménagé à titre exceptionnel pour la nuit du 24 au 25 décembre 2020. C’est une mesure du ministre secrétaire général à la présidence pour permettre aux fidèles chrétiens d’accueillir leur messie

L’information a été donnée ce mercredi 16 décembre le ministre secrétaire général à la présidence. Le gouvernement autorise la population à rester dehors jusqu’à 1 heure du matin dans la nuit du 24 au 25 décembre pour célébrer la fête de noël. Le couvre-feu nocturne a été repoussé dans tout le pays. C’est la quintessence du communiqué publié ce jour par, Kalzeubé Pahimi Deubet

Le communiqué précise que le couvre-feu est exceptionnellement et uniquement repoussé le 24 décembre 2020. En raison de la célébration de la naissance de l’enfant Jésus. Le ministre secrétaire général à la présidence invite les fidèles à fêter dans le strict respect des mesures barrières. Après le 24 décembre 2020, la mesure sera appliquée de 19 heures 00 à 05 heures du matin dans les provinces du Mayo-Kebbi et Moyen Chari et de 21 heures 00 à 05 heures du matin à N’Djamena et les autres localités.

Précisons que nombre de citoyens ont manifesté leur ras-le-bol le 14 décembre dernier, suite à la prorogation du couvre-feu. D’aucuns ont annoncé une désobéissance civile, les 24 et 31 décembre 2020.

