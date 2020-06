Tchad : le coronavirus freine les travaux de désenclavement

Les travaux de construction de routes et des infrastructures favorables au développement socio économique du pays sont aux arrêts en raison de la pandémie du Coronavirus.

Au cours de la plénière du 22 juin, le ministre des Infrastructures, du Transport et du Désenclavement Abderamant Mouctar Mahamat a été interpellé par les élus du peuples sur l’arrêt des chantiers annoncés par le président de la République Idriss Deby Itno. Certains travaux entamés, pour d’autres rien n’a été fait. Le ministre explique que cela est dû à la crise sanitaire imposée par la covid-19. Néanmoins, Il rassure fait savoir aux députés que tout sera mis en œuvre dans les meilleurs délais afin de bitumer les routes devant relier les provinces enclavées.

La promesse de construction des routes et des ponts ont été faites par le Chef de l’Etat au mois de février dernier, lors de sa tournée dans la partie méridionale du pays. Il avait procédé à la pose de la première pierre pour la construction du pont sur le Logone. Le pont qui doit relier la ville tchadienne de Bongor à celle de Yagoua au Cameroun. La construction de la route Djouman-Lai dans la province de la Tandjilé. Egalement la route transsaharienne et le corridor nord du pays. Idriss Deby avait aussi annoncé le lancement d’appui au développement local et à la finance exclusive au Tchad, en vue de réduire la pauvreté chez les jeunes et les femmes. Tous ces chantiers sont aux arrêts

Les députés ont exhorté le membre du gouvernement à plus d’engagement pour la matérialisation de ces projets.