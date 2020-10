Tchad : le coronavirus dicte sa loi au 2e Forum national inclusif

Le deuxième Forum national inclusif est fixé du 29 octobre au 3 novembre 2020. Le comité en charge de l’organisation a tenu un point de presse ce 2 octobre pour situer les ajustements

Les activités préparatoires au deuxième forum ont débuté ce jour. Pour cause de coronavirus, le nombre de participants est limité à 400 contre 1200 en 2018 afin de mieux assurer la sécurité sanitaire. La précision a été faite par la présidente du comité d’organisation, Lucie Beassemda. Elle a souligné que l’évènement se déroulera dans le strict respect des mesures barrières.

L’autre point important soulevé par la présidente du comité est, l’organisation des pré-forums dans les provinces. Ceci dans l’intention d’écouter, recueillir les avis et d’impliquer les citoyens de tout bord, a fait savoir Lucie Beassemda. Elle a ajouté que le comité d’organisation prendra des dispositions en créant une boite à suggestion électronique sur leur site web. Les tchadiens de la diaspora et ceux de l’intérieur pourront y participer en apportant leurs contributions dans le but de « parfaire la modernisation des institutions et de renforcer la démocratie sur la base des 74 résolutions ».

Pour rappel, le 2e Forum national inclusif vient évaluer les travaux du premier organisé en 2018. Il a pour objectif, la réforme des institutions de la République.