Tchad : le conseiller du chef de l’Etat s’érige porte-parole des étudiants de Doba

Le général Mahamat Saleh Brahim, conseiller spécial du Maréchal du Tchad s’est entretenu avec les étudiants de l’université de Doba ce dimanche 21 février 2021. Plusieurs points ont été évoqués

C’est en qualité de père que le général Mahamat Saleh Brahim, conseiller spécial du chef de l’Etat est allé à la rencontre des étudiants de l’université de Doba ce dimanche. Après avoir pris connaissance des doléances de ces derniers, il promet les transmettre au président de la république. Le conseiller d’Idriss Deby demande également aux étudiants d’éviter les grèves et manifestations à l’origine de leur retard.

Les recommandations de ces apprenants sont entre autres la restauration de l’UNET section de Doba, l’annulation du reversement des étudiants ayant fait neuf semestres en régime spécial, l’augmentation des moyens de transport des étudiants, l’augmentation et l’amélioration de la cantine de restauration alimentaire, l’augmentation des livres et la redynamisation de la bibliothèque universitaire, la création d’une bibliothèque électronique pour des recherches, la création d’un campus universitaire, la création d’un centre culturel pour le loisir des étudiants et l’augmentation du nombre des enseignants permanents qualifiés dans différentes filières.

Le général Mahamat Saleh Brahim a conseillé aux étudiants d’ajouter la restructuration de la bourse à ces revendications.