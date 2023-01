Tchad : le Conseil d’administration des académies demande l’augmentation de son budget

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi a présidé le 4e Conseil d’administration spécial des académies. Il dénonce l’insuffisance des ressources financières allouées aux académies.

Un Conseil d’administration spécial a été convoqué ce 17 janvier 2023, par le président du Conseil d’administration des académies, Dr Tom Erdimi. Par ailleurs, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le patron de l’enseignement a mis un point sur la question de refondation du système éducatif tchadien. « C’est pourquoi nous devons faire en sorte que cette quatrième session du conseil d’administration soit un tournant décisif dans l’existence de celles-ci », interpelle-t-il.

Le Dr Tom Erdimi regrette que, le système éducatif tchadien souffre du déficit de la gouvernance et du pilotage à tous les niveaux, d’où l’impératif d’éradiquer ce mal à la racine à travers l’opérationnalisation des académies.

Il note que, la non opérationnalisation des académies est liée à l’insuffisance des ressources financières allouées.

Pour remédier au mal, les membres du conseil et élaboré quelques recommandations. Parmi lesquelles : « l’élaboration du plan stratégique d’opérationnalisation et l’augmentation du budget pour les exercices à venir. » Ils ont d’ailleurs examiné et adopté un budget prévisionnel standard et d’austérité pour l’exercice 2023.

Les 8 académies du système éducatif du Tchad sont :

– Académie du Nord ( Faya) ;

– Académie du Nord-Ouest ( Mao) ;

– Académie de l’Est ( Abéché) ;

– Académie du centre ( Mongo) ;

– Académie de l’Ouest ( N’Djamena) ;

– Académie du Sud-Ouest ( Bongor) ;

– Académie du Sud ( Moundou) ;

– Académie du Sud-Est ( Sarh).