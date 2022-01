Tchad : le concours d’entrée à l’ENSET de Sarh est lancé

L’annonce a été faite ce jeudi le 12 janvier 2022, par une communication officielle de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

L’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) porte à la connaissance du public qu’il est ouvert, au titre de l’année académique 2021-2022, un concours externe de recrutement en première année de l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Sarh.

Ce concours est ouvert aux candidats de deux sexes, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire général et technique ou d’un Brevet de Technicien (BT) en mécanique automobile, et être âgé de 35 ans au plus à la date du concours.

Les centres de concours sont Ndjamena (ONECS) et Sarh (ENSET). Et les filières concernent l’administration et secrétariat en français et en arabe ; les techniques quantitatives de gestion, les techniques de marketing ; et la mécanique auto.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 janvier, alors que le concours aura lieu le 30 janvier 2022. Par ailleurs, les dossiers doivent être déposés uniquement dans les centres de composition.