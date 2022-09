Tchad : le concours d’entrée à l’ENS d’Abéché lancé

Le concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché se tiendra le 09 octobre 2022. Le dépôt des dossiers de candidatures démarre ce jeudi 08 septembre 2022.

L’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) annonce qu’il est organisé, au titre de l’année académique 2022-2023, un concours d’entrée en 1ère année à l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché (ENS/A). Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire général et technique et âgés de vingt-quatre (24) ans au plus à la date de dépôt du dossier.

Les trois centres retenus pour le déroulement des épreuves sont, N’Djamena, Moundou et Abéché. Les dossiers de candidature sont reçus du 08 septembre au 05 octobre dans les centres d’examen.

Les filières disponibles sont, le Français, l’Arabe, Histoire, Sciences de la vie et de la terre, Mathématiques et Chimie.