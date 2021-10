Tchad : le Comité d’organisation du dialogue national Inclusif démarre les consultations

Le Comité d’organisation du dialogue national Inclusif (CODNI) a présenté son chronogramme ce 4 octobre 2021. C’est en présence des ambassadeurs accrédités au Tchad et des partenaires

En vue du dialogue national Inclusif en perspective, les consultations ont démarré. Saleh Kebzabo, vice-président du CODNI donne des orientations . D’entrée de jeu, il a souhaité l’accompagnement des pays frères et amis et des organisations internationales. Saleh Kebzabo invite ces institutions à jouer leur partition dans le processus de transition.

« Le soutien des uns et des autres au processus de transition, dès les premiers instants de la disparition tragique du Maréchal Idriss Déby Itno et le resserrement des rapports entre les pays et organisation que vous représentez sont une assurance que votre soutien ne nous fera pas défaut ». déclare le vice-président du CODNI. Il assure que le CODNI s’efforcera de communiquer avec les partenaires, sous différentes formes sur l’évolution de ses activités, chaque fois que nécessaire.

« Cette consultation des forces vives est prévue dans la première quinzaine du mois d’octobre courant. Elle prendra en principe fin le 31 octobre 2021. L’une des principales tâches assignée au CODNI est l’organisation de la consultation des forces vives nationales, tant à l’intérieur du pays que celle de l’extérieur au sein de la diaspora tchadienne.

A l’extérieur du pays, les consultations se dérouleront dans les représentations diplomatiques. Des consultations se feront avec les forces vives, annonce Saleh Kebzabo. Ces travaux visent à créer les conditions nécessaires et appropriées à la tenue d’un dialogue national inclusif.