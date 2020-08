Tchad : le comité de pilotage de Smart Africa tient sa 14e réunion

Au centre de cette rencontre 14e rencontre du comité de pilotag de Smart Africa, l’adoption du rapport de 2019, l’analyse des décisions de la 13e réunion et l’analyse de la stratégie décennale Smart Africa.

La réunion du comité de pilotage de Smart Africa de cette année se déroule par visioconférence et connait la participation de 90 personnes. Notamment les ministres en charge des technologies de l’information et de la communication (TIC), des partenaires financiers, des organisations de la société civile, des membres du secteur privé, de l’Union africaine. Le Tchad a été représenté à ces assises par, Idriss Saleh Bachar, ministre en charge des Postes et de l’Economie numérique.

Au terme de cette session, un conseil des ministres est prévu pour tabler sur les stratégies à adopter dans les années à venir. Le pays devant accueillir la prochaine édition sera également connu.

Le représentant du Tchad, Idriss Saleh Bachar a souligné que son pays a déjà présenté son plan stratégique 2020-2030 pour le développement des TIC. Il compte mettre à disposition des participants ce plan pour un échange d’expériences à l’effet de s’assurer que le plan stratégique de Smart Africa, celui présenté par le Tchad et les autres pays peuvent être combinés pour parvenir à un meilleur rendement.

Il est à rappeler que Smart Africa est une initiative des pays africains qui a pour objectif d’accélérer le développement socio-économique du continent grâce au TIC. Précisément par la fourniture d’une connexion de haut débit. Le projet a été adopté en 2013 par les chefs d’Etats africains au cours de la 22e Assemblée ordinaire de l’Union africaine à Addis-Abeba.