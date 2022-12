Tchad : le comité chargé du suivi et la mise en œuvre des résolutions du DNIS prend fonction

Le Premier ministre, Saleh Kebzabo a installé, membres du Comité technique d’appui au Haut comité de pilotage et de suivi mise en œuvre des résolutions et recommandations du DNIS.

Le 10 décembre 2022, les membres du Comité technique d’appui au Haut comité de pilotage et de suivi mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain ont officiellement pris fonction. Le Premier ministre de transition les invite à jouer leur rôle dans la mise en œuvre effective des résolutions et recommandations du DNIS. « Notre devoir commun est de répondre à l’espoir des Tchadiens. Notre plus grand chantier commun demeure donc celui de la refondation de la Nation

tchadienne. Nous devons travailler sans relâche au retour de la confiance entre toutes les filles et tous les fils du Tchad », déclare Saleh Kebzabo.

Les missions de ce comité consiste entre autres à, s’assurer de l’exécution des orientations issues du Haut comité de pilotage (HCP); coordonner les travaux techniques ; informer le HCP de l’évolution de la mise en œuvre du cahier des charges ; préparer les agendas et dossiers des réunions du HCP et des autres parties prenantes de la transition; produire les rapports et autres activités du HCP ; rédiger tous les projets de textes et les documents de travail se rapportant à cette mission; donner des avis techniques au HCP pour toutes les questions liées à une meilleure conduite du processus de la deuxième phase de transition; proposer toutes les actions susceptibles de faciliter la mise en œuvre des réformes envisagées par le DNIS et vulgariser les résolutions et recommandations du DNIS.