Le collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) s’insurge contre l’arrêté 133 du 14 juillet 2020, portant interdiction du remplissage croisé et sanction de fraude liée à la distribution du gaz et pétrole liquéfié

Le président du CTVC, Dingamnayal Nely Versinis a animé le 09 septembre 2020, une conférence de presse relative aux difficultés liées à la distribution du gaz butane. Il déplore s’insurge contre l’arrêté 133 du 14 juillet 2020, portant interdiction du remplissage croisé et sanction de fraude liée à la distribution du gaz et pétrole liquéfié et demande au ministre en charge de l’énergie et au directeur de l’ARSAT son annulation. D’après lui, le maintien de cet arrêté pourrait créer les tensions sociales

Le collectif souligne que cette mesure vient en violation du décret d’application, 399 du 28 janvier 2015 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier en son article 42. D’après le décret d’application, fait-il savoir, « tout marqueteur doit avoir au moins 500 bouteilles de gaz butane de 12.5kg, 6kg et 3kg chacune pour les opérateurs sollicitant un agrément pour la distribution exclusive du gaz butane ». Les bouteilles vides de gaz sont les propriétés exclusives des usagers, aucun type de remplissage n’a été défini par le décret d’application, déclare Dingamnayal Nely Versinis. « Le système de vente du gaz butane dans notre pays est le système achat-vente et non de consignation. Interdire le remplissage et la vente du gaz croisé butane est inadmissible », poursuit-il.

Le CTVC regrette que certains marqueteurs mal intentionnés et véreux cherchent à se positionner en situation de monopole de la vente de gaz, tendant à créer la surenchère et la pénurie artificielle.