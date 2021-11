Tchad : le CODNI présente les résultats des consultations avec les forces vives

Dans le cadre des préparatifs du dialogue national inclusif en perspective, des missions ont été déployées dans les provinces et dans la diaspora. Les émissaires du Comité d’organisation dudit dialogue entament la phase de restitution.

Pendant deux semaines, des différentes missions de consultations ont été déployées dans les provinces du Tchad et auprès de la diaspora tchadienne à l’étranger. Cette séance de travail entre dans le cadre des préparatifs du dialogue national inclusif. Les séances de restitution se sont déroulées du mardi 23 au mercredi 24 novembre 2021. Les discussions

Dans les détails, il s’est agi pour les différentes missions de rendre compte de leurs travaux de consultation et de donner un aperçu des recommandations faites par les forces vives autant dans le Tchad profond, qu’auprès des diasporas tchadiennes à l’étranger. Chacune des 16 délégations présente le rapport du pré-dialogue dans sa zone. Lequel avait pour objectif, d’entendre la version des citoyens sur l’avenir du pays.

A noter que cette séance de restitution diffère des rapports de mission. « Les rapports seront compilés pour obtenir un seul document contenant les différentes recommandations et feront l’objet du Dialogue National Inclusif à proprement dit. »

Les débats étaient axés sur la paix, la cohésion nationale, la forme de l’État ou encore les politiques de développement.

Le ministre d’État de la Réconciliation et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar déclare que: « beaucoup de problèmes ont été soulevés, parfois dans le désordre, parfois avec des excès, et nous pensons que quelque chose est définitivement acquis. La parole s’est libérée, et ça c’est le premier pas ».