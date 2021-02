Tchad : le code général des impôts est désormais consultable en ligne

La version numérique du code général des impôts (CGI), a été lancé et présenter ce 4 février 2021 par Borohoul Yossatam, secrétaire général adjoint et conseil fiscal de proximité de l’association des Conseils fiscaux du Tchad

Il explique que, Le Code général des impôts est un ensemble de dispositions des lois de finances d’un pays, relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d’enregistrement, les impôts locaux et les autres impositions directes et indirectes perçues par l’État et les collectivités territoriales.

Cet instrument est désormais disponible sur le web et est compatible aux différents terminaux, smartphones, tablettes et ordinateurs et accessible sur les systèmes d’exploitation Windows, IOS et Mac. La version numérique du CGI-Tchad offre la possibilité de faire des recherches, constituer les favoris, la possibilité de faire le copier-coller et le commentaire des articles. La plateforme se veut interactive.

Il est à préciser que le Tchad dispose de son code général des impôts depuis 1967. Cet instrument a connu plusieurs modifications avec les lois de finance. Cette fois il a été mis à jour en raison des mutations technologiques et des nouvelles normes fiscales.

La version téléchargeable du CGI-Tchad est disponible sur www.lecfp.net et Play store.