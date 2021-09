Tchad : le CNJT reçoit les candidatures des jeunes au Conseil national de transition

Les jeunes qui souhaitent siéger au Conseil national de transition ont commencé à déposer les dossiers de candidature auprès de leur corporation. Le Conseil national de la jeunesse tchadienne a d’ores et déjà remis 5 quitus

La course des jeunes pour siéger au Conseil national de transition a débuté. Cinq jeunes ont déjà déposé leurs listes de candidatures auprès du Conseil national de la jeunesse tchadienne (CNJT). Comme recommandé par le Comité Ad Hoc chargé de sélection des candidatures audit Conseil National de Transition, au titre de la corporation jeunesse a lancé un appel à candidature en vue de la participation des jeunes au Conseil national de transition. L’appel concerne les jeunes d’au moins 25 ans et d’au plus 35. Les dossiers présélectionnés par le CNJT seront acheminés ad hoc au plus tard, le vendredi 10 septembre 2021.

Les membres du Collectif des associations civiles pour un Tchad Unis ont hâté le pas. Ils ont déposé les dossiers de candidatures de 5 de leurs membres le lundi 6 septembre 2021. Il s’agit entre autres de, Moustapha Ismael Yahya, Safiyaa Youssouf Al-amine, Hassan Moussa Abderaman, Abdellatif Ali Hissein et Abdallah Abdelkerim Abbas.

Les pièces constitutives du dossier sont les suivantes:

-fiche de candidature (à remplir au dépôt de la candidature);

-curriculum vitae;

-copie carte d’identité nationale ou passeport;



-certificat de nationalité datant de moins de 6 mois;-certificat médical datant de moins de 3 mois;-casier judiciaire vierge datant de moins de 03 mois;-certificat de résidence au Tchad;

Il est également demandé de joindre au dossier la Copie légalisée de l’autorisation de fonctionner de votre association et le mandat de votre organisation dûment signé par le responsable et permis de séjour ou passeport d’un pays de la Diaspora.

Il est important de préciser que le Conseil national de transition va assurer la fonction législative.