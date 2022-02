Tchad : le CHU-R entend porter plainte contre certains internautes pour violation du droit à l’image

Le Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance (CHU-R), dans un communiqué du 05 février 2022, s’indigne contre la prise illégale des photos et leurs publications dans les réseaux sociaux.

« Depuis quelques temps, des images de l‘hôpital et des patients pris en charge en son sein, filmées par les individus sans aucune autorisation, circulent sur les réseaux sociaux. », regrettent les responsables du Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance. Lesdites photos sont devenues virales sur les réseaux Facebook et Whatsapp.

« La prise d’images de l’hôpital, des professionnels de santé, patients, proches ou visiteurs ainsi que leur diffusion sans leur autorisation sont strictement interdites. », met en garde l’institution hospitalière », des recours en justice sont d’ailleurs envisageables.

« Les auteurs de ces images sont priés de les retirer immédiatement des réseaux sociaux sous peine de poursuite judiciaire pour violation flagrante du droit à l’image et d’atteinte à la vie privée. », fait savoir le chargé de communication du CHU-R, Adoum Dadi Mahadjir.

Le CHU-R rappelle qu’en aucun cas les images des personnes malades ne doivent être utilisées à des fins autres que curatives. Et exhorte le public à plus d’attention et de vigilance sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, car elles peuvent être interprétées à des fins inavouées.