Tchad : le chronogramme du dialogue national inclusif est prêt

Un mois avant l’ouverture du dialogue national inclusif, le comité d’organisation présente le chronogramme des activités. Lequel a été adopté le 20 juillet 2022.

«Je suis optimiste que peut-être dans deux ou trois semaines, on aura bouclé ces négociations par la signature d’un accord pour que nos frères de l’opposition armée puissent participer au Dialogue National Inclusif.» Cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zène, par ailleurs président du CODNI se renforce davantage.

Le 20 juillet 2022, le comité d’Organisation du dialogue national inclusif a adopté le chronogramme des activités en vue du dialogue national inclusif. Cette grand-messe réunira autour de la même table les tchadiens de divers horizons pour discuter de l’avenir du pays.

Ainsi le chronogramme des activités pour compter de cette date jusqu’à l’ouverture du Dialogue National inclusif se comporte comme suit. Le comité prévoit, l’examen et l’adoption de l’avant-projet de l’agenda et du format du DNI et l’avant-projet du format du DNI. Egalement l’examen et l’adoption du budget réalloué pour le DNI. Ensuite l’organisation des forces vives pour la désignation de leurs délégués et la transmission de leurs listes au CODNI. Puis la saisie des listes des participants et leur enrôlement biométrique.

« Ensuite, les derniers réglages pour l’ouverture du dialogue, la distribution des badges et kits aux participants, puis les dispashing des invitations. », informe le comité technique.

Avant l’ouverture du DNI, le Comité Technique du CODNI envisage de prendre quelques jours pour une sensibilisation via les medias sur les questions d’accès sécurisés au site du dialogue qui est le Palais du 15 janvier et enfin quelques réglages techniques avec les services de sécurité.