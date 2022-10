Tchad : le chef d’Etat-major élevé au rang de général d’armée

Le président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, a élevé le Chef d’Etat-major, le général de Corps d’armée Abakar Abdelkerim Daoud à titre exceptionnel au rang et appellation de général d’armée.

Grand meneur d’hommes, le Chef d’Etat-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud est bien connu dans les rangs de la grande muette Tchadienne. Sa bravoure au combat et sa hargne de vaincre lui ont valu un sobriquet. « Kerekeno », traduisez littéralement, l’homme qui ne recule pas devant l’ennemi quelque en soit l’adversité.

Pour tous les services rendus à la nation au nom de l’Armée nationale tchadienne, le chef d’état-major général des armées, le général de Corps d’armée Abakar Abdelkerim Daoud est élevé à titre exceptionnel au rang et appellation de Général d’armée. Par ce geste, le Président de Transition, Chef Suprême des Armées, général Mahamat idriss deby itno, qui a côtoyé l’homme dans les casernes et sur les théâtres des opérations, au nom de la nation tchadienne, lui reconnait son abnégation et ses bons et loyaux services au sein de l’institution militaire. Le désormais général d’armée Abakar Abdelkerim Daoud devient ainsi le 3ème soldat tchadien à accéder à ce grade, depuis l’accession de notre pays à la souveraineté internationale.

Emu, le nouveau promu a remercié les plus hautes autorités pour cette élévation. Il dédie cette distinction à toute l’Armée nationale tchadienne, qu’il encourage à poursuivre sa mission de défense de la patrie.