Tchad : le chef de l’Etat crée un observatoire chargé du suivi des ressources humaines

Un décret du président de la République de ce vendredi 8 janvier 2021, crée un observatoire chargé du suivi des ressources humaines. Cette institution aura à deux coordonnateurs et deux assistants

L’Observatoire chargé du suivi des ressources humaines, sera rattaché au président de la République avec pour mission : « le suivi de la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources humaines ». A ce titre, cette structure se chargera d’élaborer un fichier national des ressources humaines de l’Etat, et veiller au respect des critères d’équité en matière de recrutement des agents à la Fonction publique, et également réaliser des études prospectives relatives à l’évolution des carrières des cadres de l’Etat et proposer des cycles de formation et de renforcement des capacités des cadres selon les priorités nationales

D’après le décret, L’Observatoire sera également chargé de proposer des stratégies de placement des cadres dans les instances internationales et de créer des facilités et conditions de retour des compétences nationales exerçant à l’étranger

La note précise que cette institution chargé des Ressources humaines est placée sous la responsabilité d’un coordonnateur supplée d’un adjoint, ayant rang et avantages de conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Le coordonnateur est appuyé par deux assistants