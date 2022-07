Tchad : le championnat national de foot reprend après deux ans d’absence

Les amoureux du ballon rond renouent avec leur sport favori après deux ans d’interruption. Le coup d’envoi du championnat national de football a été donné le 3 juillet 2022, au stade de Diguel.

Le match d’ouverture a opposé l’équipe d’Elect Sport de N’Djamena à As PSI. La rencontre s’est soldée par 2-2 partout. C’était un match équilibré devant des milliers de spectateurs qui ont fait le plein du stade. Le premier but de la partie a été inscrit par As PSI. A la deuxième mi-temps, la sélection d’Elect Sport a égalisé. Chacune des deux équipes a de nouveau marqué un but.

Pour le vice-président du comité de normalisation du football, Naïr Abakar, c’est une étape importante dans l’action de normalisation qui : « permet au football et footballeurs d’exister, de vibrer, et de pratiquer cette activité qui leur tient à cœur». Il fait appel aux sponsors, de structures légales.

Ce lundi 4 juillet, Foulah Edifice FC affronte RFC de N’Djamena à 15h30 au stade de Diguel.

