Tchad : le CESC consacre sa deuxième session à la paix durable

Il s’est ouvert le jeudi 05 août 2021, la deuxième session ordinaire 2021 du Conseil Economique, social économique culturel et environnemental au Palais du 15 janvier, à N’Djamena

Placé sous le thème : « La transition actuelle, une opportunité pour une réelle réconciliation et une paix durable », la deuxième session ordinaire 2021 du Conseil Economique, social économique culturel session va jeter les bases d’une paix durable au Tchad, fait savoir son président, Abdelkérim Ahmadaye Bakhit. Pour lui, cette rencontre de travail fera le tour de plusieurs questions, dans l’optique d’apporter des solutions pertinentes.

Les questions posées sur la table des Conseillers de la république permettront d’identifier les causes de l’instabilité du Tchad et analyser leur impact sur le développement économique, social et politique du pays.

Il s’agira de savoir s’il existe un problème collectif tchadien qui favorise le conflit politico-militaire ?

Comment faire pour tourner définitivement la page des conflits politico-militaire au Tchad ?

Un dialogue national s’impose-t-il après la disparition du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno ?

Comment faire pour poser à travers ce dialogue, les bases durables d’une nation unie, forte et prospère ?

Quelles sont les garde-fous à ériger pour les conclusions du dialogue national soient appliquées intégralement ?

Certains conflits politico-militaire mettent en mal la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, voire la solidarité nationale. Il tranche avec la vision futiriste du feu Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno

Toutes ces précisions ont été apportées par, Abdelkemim Ahmadaye Bakhit, président du Conseil Economique, social économique culturel et environnemental dans son allocution de ce jour.