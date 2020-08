Les travaux de la deuxième session ordinaire du conseil économique, sociale et culturelle ont démarré ce mercredi 5 août 2020. Ils sont placés sous le thème : « la relance de l’économie tchadienne post covid-19 »

Le mot d’ordre d’ouverture a été donné par le président de l’institution, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit. Dans son allocution, il a expliqué que les travaux des conseillers de la République consisteront à faire une analyse pointue, dans les domaines socio-économiques affectés par les mesures barrières liées à la covid-19. Aussi, il a ajouté qu’ils feront également des propositions de réformes surtout économiques, en passant par la fiscalité. Lesquels pourront aider à réaliser les performances. La crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 a bouleversé l’économie du pays, a-t’ il indiqué. Elle a d’après lui influencé les efforts consentis dans le domaine économique« mettant en mal les efforts consentis par le secteur économique et des finances ».

Abdelkerim Ahmadaye Bakhit explique : « en s’engageant à cet exercice, nous voulons jouer notre partition de conseillers de hautes autorités du pays sur les questions nécessaires à mettre en œuvre dans l’intérêt du pays, afin de contribuer à la réalisations des objectifs de développement durable (ODD), par des performances en matières économique et de finance publique qui doivent soutenir les priorités du gouvernement dans les domaines porteurs ».

Les conseillers de la République, dans le cadre de ces travaux, échangeront avec les économistes, les banquiers, les entrepreneurs, les personnalités politique, les personnes ressources, les représentants des partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile du monde des affaires, a indiqué le président Conseil économique, social et culturel. « Ceci leur permettra de cerner la problématique, en vue de produire un rapport et formuler des avis au gouvernement et à l’Assemblée nationale », note-t-il.