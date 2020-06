Tchad : le centre régional de judo sera bientôt livré

Le ministre de la jeunesse et des sports Mahamat Nassour Abdoulaye a visité le centre national de judo en construction à Habena dans le 7e arrondissement en compagnie du président de la fédération du judo

Mahamat Nassour Abdoulaye et le président du Comité olympique et sportif (COST) tchadien, par ailleurs président de la Fédération tchadienne de judo, Abakar Djermah Aumi ont effectué une visite d’évaluation des travaux du centre régional de judo le 13 juin dernier. Les deux hommes ont été satisfaits de l’avancée des travaux. L’édifice dont la construction a débuté en 2019 regorge, deux vestiaires hommes et dames, une aire de combat. Le montant de la réalisation s’élève à 250 000 dollars. C’est un don de la fédération internationale de judo.

Les travaux ont été freinés en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Néanmoins aucun retard n’a été observé. Le président de la fédération de judo s’est dit satisfait de l’avancée des travaux. Il souligne que c’est son rêve qui se réalise. La seule chose qui reste d’après lui ce sont les ressources humaines et techniques et financières. « Ce dojo est un projet d’envergure qui permettra non seulement à l’équipe nationale d’avoir un centre d’entrainement mais aussi de faire face aux échéances mondiales à venir », confie le patron de la discipline judo au Tchad. Le centre vient favoriser les activités sportives a-t-il fait savoir. Le centre permettra aux judokas de se préparer pour jeux olympiques de Tokyo 2021.