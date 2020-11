Tchad : le centre multimédia de Doba a également été inauguré

Ce 10 novembre 2020, le centre multimédia communautaire de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic) de Doba a été inauguré à Doba

Il vient : « réduire la fracture numérique, dans les villes de ces projets, offrir des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique, reduire et promouvoir l’inclusion numérique entre les provinces, les villes secondaires et tertiaires avec les principales villes du Tchad », fait savoir le DG de l’Adetic, Acyl Mahamat Acyl à Doba, chef-lieu de la province du Logone orientale

Il ajoute que ce projet vise également à : « autonomiser les handicapés en leur offrant des ateliers de recharge des batteries, de réparation des téléphones, des cabines téléphoniques, d’améliorer l’indice de développement des TIC ». Le montant de réalisation de ce télé-centre est de 386.396.957 FCFA.

Le ministre des Postes et de l’économie numérique, Idriss Saley Bachar et plusieurs personnalités administratives et traditionnelles ont pris part à l’inauguration de cette institution. Il est le sixième déjà opérationnel dans le pays après, Bongor, Amdjarass, Mongo, Abéché et Biltine.