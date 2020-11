Tchad : le centre multimédia de Bongor a été inauguré

Le 05 novembre 2020 marque l’ouverture officielle du centre multimédia communautaire de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic)

Le ministre des postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar a inauguré le centre multimédia communautaire de l’Adetic à Bongor jeudi dernier en présence de ses collègues des autres départements. La mise sur pied de cette institution entre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le désenclavement numérique a rappelé le membre du gouvernement. L’institution de ce centre permet également de lutter contre le chômage par l’employabilité des jeunes et l’ouverture de la circonscription au monde numérique

Le directeur de l’Adetic, Acyl Mahamat Acyl souligne, ce projet vise aussi à autonomiser les handicapés physiques en leur offrant plus tard, des ateliers de recharge des batteries, de réparation des terminaux téléphoniques et des cabines téléphoniques autour de chaque centre, d’améliorer l’Indice de développement des TIC en boostant quelques indicateurs internationaux que l’Union International des Télécommunications.

D’autres centres seront inaugurés dans la partie méridionale du Tchad pour poursuivre les mêmes objectifs