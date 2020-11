La province du Hadjer Lamis a accueilli le président de la République, Idriss Deby Itno ce mardi 24 novembre 2020. Le chef de l’Etat a posé la première de construction d’un centre de formation à Massakory, chef-lieu de la circonscription

En visite de travail dans la province du Hadjer Lamis, le chef de l’Etat a visité quelques chantiers et en a lancé d’autres. Parmi lesquels, la pose de la 1ère pierre de construction d’un centre de formation technique et professionnel qui devrait profiter à toute la province. Le délai de construction est de six mois. L’implémentation de ce projet permettra de créer au moins 2000 emplois et concourir à la professionnalisation des jeunes.

Les premiers apprenants pourront y faire cours dès le mois de septembre 2021. Cet établissement va comprendre, un bloc administratif, des salles de classes et des ateliers pour la pratique. La ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Achta Ahmat Brémé assure que le centre formera de : « bons mécaniciens, des maçons, des menuisiers, des plombiers, des couturiers et des soudeurs compétents ».

La ministre souligne que ce projet met en lumière la vision de développement afin d’accélérer la croissance économique du pays et lutter contre la pauvreté des tchadiens. Il : « cadre parfaitement avec les objectifs du PND 2017-2021 » note-t-elle.