Tchad : le CEDPE s’intéresse au phénomène d’extrémisme violent

Les agressions violentes et les confrontations sanglantes vont grandissante au Tchad. C’est dans cette optique que le Centre d’Études pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) en partenariat avec National Endowment for Democracy (NED) a lancé le 17 janvier 2022, des formations sur les indicateurs des conflits. Il s’agit notamment des indicateurs de détection de prévention et de lutte c terrorisme, la prévention et l’adoption des moyens et outils de prévention. Ces travaux font suite, à la montée de l’extrémisme Violent, du terrorisme et de Conflits Agriculteurs et Eleveurs qui constitue

Et donc, pendant 5 jours, des chercheurs, enseignants, étudiants, élèves, acteurs de la société civile, femmes, administrateurs, des chefs traditionnels et religieux vont travailler sur différentes thématiques.

Lançant les travaux, le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa Youssouf, rappelle que, ces dernières années, le contexte sécuritaire est dominé par la recrudescence des conflits de tout genre. L’objectif de la formation est d’outiller les participants aux différents indicateurs de détection de terrorisme et des conflits intercommunautaire et Religieux et surtout de leur permettre de mener une réflexion sur la prévention des conflits. Car, la situation d’instabilité a une répercussion sur la vie de la population tchadienne et met en mal la quiétude sociale.