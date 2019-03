Tchad : le CECOQDA sort de son 9ème conseil d’administration

Le ministère de l’Elevage, Gayang Souaré, a présidé mardi, le 9ème conseil d’administration du Centre d’étude et de contrôle de la qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) pour l’élaboration du plan d’actions pour 2019.

Au menu de ce conseil, la validation et l’adoption de différents rapports et plans d’activités du Centre d’étude et de contrôle de la qualité des denrées alimentaires (CECOQDA). Ainsi, les membres du conseil d’administration ont validé le procès-verbal du 8ème conseil d’administration et l’état de mise en œuvre des activités et des résolutions. Le conseil a aussi adopté le rapport des activités de l’année 2018, le compte financier de l’exercice 2018 validé par le contrôleur financier, le plan d’action du CECOQDA ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2019 équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 1 249 172 999 FCFA.

Le ministre Gayang Souaré a félicité toute l’équipe du CECOQDA pour avoir réussi à travers dans les faits la noble vision du chef de l’Etat selon laquelle cette institution est un élément majeur pour assurer la sécurité sanitaire des aliments et la compétitivité des produits agro-sylvo pastoraux en République du Tchad voire dans la sous-région. Tout en rassurant les uns et les autres de la volonté des plus hautes autorités à soutenir le CECOQDA, le ministre de l’Elevage a exhorté les responsables de ladite institution à faire de la dissuasion à travers le comité multisectoriel pour la gestion des résultats des analyses, accélérer le processus de l’accréditation des laboratoires et de la certification de CECOQDA et mettre un accent particulier sur la communication en vue d’améliorer la visibilité de l’institution.

Le plus grand défi à relever pour cette institution est d’atteindre et maintenir un niveau de justesse, de fiabilité et de rapidité et de rendu des résultats.