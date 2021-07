Tchad : le calendrier des examens modifié en raison de la coïncidence avec la Tabaski

L’information est contenue dans un communiqué du ministère de l’Education nationale, rendu public le jeudi 1er juillet 2021. La note est signée du directeur général du département ministériel

« En raison de coïncidence de la date du début de déroulement du BEF avec celle de la fête Ard-El-Fitr (1abaski), le calendrier de l’examen est modifié », informe Mahamat Seid Farah, directeur général du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique. Ainsi, au lieu du 19 au 28 juillet, comme précédemment mentionné, le Brevet de l’Enseignement Fondamental commencera avec les épreuves de l’Education Physique et Sportive (EPS) et les épreuves orales qui se dérouleront du 12 au 16 juillet 2021. Les épreuves écrites se passeront, elles, du 21 au 24 juillet 2021.

Le directeur général du ministère de l »Education Nationale et de la Promotion Civique appelle les délégués provinciaux, les Inspecteurs départementaux de l’Education Nationale, les directeurs de collège, les Parents d’élèves etc., à prendre de dispositions nécessaires pour le respect stricte de termes de l’annonce.