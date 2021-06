Tchad : le cabinet Sigma se préoccupe de la sécurité alimentaire

A l’occasion de la commémoration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire le 7 juin 2021, le directeur général du cabinet Six Sigma Consulting a fait une déclaration relative à la qualité des aliments

A l’issue de la célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire, célébrée sous le thème : « Des aliments sains pour un avenir sain », le directeur général du cabinet Six Sigma, Adembey Sylvain a fait une déclaration. D’entrée de jeu il a invité les entités directement impliquées à relever les défis liés aux Objectifs de développement durable.

Pour lui, le choix du thème permet de mettre de préciser que la production et la consommation d’aliments sûrs présentent des avantages immédiats et à long terme pour les populations, l’économie et la planète. Adembey Sylvain explique la Journée internationale de la sécurité sanitaire offre l’occasion à tous les acteurs publics et privés d’échanger et de proposer des actions allant dans le sens d’agir, de prévenir et de maitriser la sécurité sanitaire des aliments au Tchad

« Manger n’est jamais sans risques pour la santé. Il est de notre devoir d’être responsable envers les aliments que nous consommons», souligne le directeur de Six Sigma Consulting. C’est pourquoi il demande aux autorités tchadiennes et à ses partenaires de faire appliquer les textes règlementaires régissant la sécurité sanitaire des aliments et d’appuyer techniquement et financièrement les institutions en charge de la sécurité sanitaire des aliments.