Tchad : le C.S.A.A.GE.T invite les fonctionnaires à observer deux jours de grève

La Centrale syndicale des agents de l’administration générale du Tchad demande d’observer une grève de solidarité en soutien aux agents du ministère de l’Administration du territoire.

La note concerne les agents des ministères qui n’ont pas de statut particulier. Cet affront du C.S.A.A.GE.T vise à riposter contre les injures, les récupérations et les erreurs de jugement que subissent les agents du ministère de l’Administration territoriale en grève. Un arrêt de travail depuis plus d’un moins pour demander la revalorisation salariale.

Le C.S.A.A.GE.T regrette que : « le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs n’est pas reconnu au Tchad, du moins par certains de nos hautes autorités. Il y a comme une injustice dans cet acharnement du sort. » La centrale ne comprend pas que, les fonctionnaires régis Statut général de la Fonction publique bénéficient des traitements différents. Ils sont : « payés de manière disparate ».

Il exige que : « L’action en faveur de l’égalité de traitement entre les Fonctionnaires et de lutte contre les discriminations doivent être une réflexion première des directives sur l’égalité de rémunération par nos gouvernants » De nombreuses initiatives ont été prises pour harmoniser le salaire des fonctionnaires Tchadiens par le Syndicat, mais hélas les autorités en charges du traitement des fonctionnaires n’entendent de leurs oreilles, déplore le C.S.A.A.GE.T.

« A cet effet, la Centrale Syndicale des Agents de l’Administration Générale du Tchad vient auprès de tous les Ministères sur l’ensemble du territoire qui n’ont pas de statut particulier et sympathisants de rester à l’écoute, il leurs demande d’observer une grève de solidarité de deux jours pour soutenir leurs camarades du Ministère de l’Administration du Territoire et de la décentralisation et bonne Gouvernance dans l’avenir par voie de communiqué. »