Tchad : le budget des académies de l’éducation a été adopté

Le conseil d’administration des académies de l’éducation a examiné ce 7 août 2020, les projets du Plan d’action et du budget 2020. Le budget en dépenses et en recettes adopté s’élève à 122 500 000 FCFA

Les administrateurs des huit académies de l’éducation ont tenu leur premier conseil ce jour. Ils ont débattu autour des grands axes du Plan d’action et du budget 2020. Au terme des échanges, ils ont adopté le budget en dépenses et en recettes de l’année 2020. Soit la somme de Cent vingt-deux millions cinq cent mille Francs FCFA. Le président du Conseil d’administration, David Houdeingar Ngarimaden, par ailleurs, ministre de l’enseignement supérieur exhorte les recteurs des académies à la gestion rationnelle des ressources.

Le président du conseil d’administration fait savoir qu’il veut redorer la qualité d’éducation, afin de faire rayonner le système éducatif : « Ce que l’on peut suggérer à ce stade, c’est la rationalisation des ressources et l’enracinement des principes de bonne gouvernance. J’émets le vœu que les uns et les autres puissent apporter leur concours aux recteurs d’académies et à l’ensemble des responsables qui sont en charge du système éducatif pour que juste avec la mise en place de ces académies, nous puissions constater une amélioration sensible dans le système de formation dans notre pays », note David Houdeingar Ngarimaden

Rappelons que les recteurs et les secrétaires généraux de ces Académies ont été installés le 14 juillet dernier dans leur circonscription académique respective.