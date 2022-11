Tchad : le Barreau boycotte les audiences foraines des détenus du 20 octobre à Koro Toro

L’Ordre des avocats du Tchad annonce une cessation de travail pendant les audiences foraines des détenus du 20 octobre 2022. Les auditions démarrent demain mardi 29 novembre 2022.

Plusieurs présumés manifestants ont été arrêtés à l’issue des manifestations du 20 octobre 2022. Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays et les détenus transférés à la prison de haute sécurité de Koro Toro. Le Tribunal de grande instance de N’Djamena entend ouvrir en audiences foraines les auditions de ces personnes dès demain mardi 29 novembre.

Pour le Barreau, ces audiences suivent : « un ordre de mission du ministère de la justice afin, de procéder aux auditions des personnes enlevées puis déportées auxdits lieux ce, en violation de toutes les règles régissant les limites des ressorts territoriaux des juridictions fixées.»

En guise d’opposition à ceux qu’ils considèrent comme détentions arbitraires, les avocats du Tchad refusent de : « plaider devant une juridiction de N’Djamena siégeant en dehors de son ressort territorial à Korotoro dans une prison sans accès à la population au prétendu nom d’audience foraine alors que la loi a consacré l’organisation des audiences foraines que dans les ressorts juridictionnels des juridictions et non en dehors desdits ressorts. »

Le Barreau du Tchad décide de cesser toutes les activités, pendant la période de la tenue de cette audience et exige, que les personnes détenues arbitrairement aux dits lieux, puissent être libérées et ramenées purement et simplement à N’Djamena auprès de leurs familles respectives.