Tchad : « le 10ème congrès extraordinaire du MPS aura bel et bien lieu », insiste Jean-Bernard Padaré

En sa qualité de président du comité d’organisation du 10ème congrès extraordinaire du Mouvement patriotique du salut (MPS), Jean Bernard Padaré, fait savoir que l’évènement se tiendra effectivement à la date fixée

« Le 10ème congrès extraordinaire du MPS aura bel et bien lieu », déclare Jean Bernard Padare, 3e secrétaire général adjoint et porte-parole, par ailleurs président du comité d’organisation dudit congrès. Il fait savoir que le sous-comité a d’ores et déjà été mis en place et les termes de référence, signé par la secrétaire générale 1ère adjointe, Madjidian Padja Ruth ont été envoyés en province. « Les camarades des provinces doivent être au plus tard à N’Djamena le 10 juin », a-t-il poursuivi.

« Nous ne voulons pas entrer dans des commentaires stériles » a-t-il laissé entendre à nos confrères de Tchadinfo tout en précisant que : « Mme Madjidian Padja Ruth est bien compétente pour convoquer un congrès puisqu’elle est également secrétaire général du MPS et ce n’est pas la première fois qu’elle a eu à le faire. Elle a eu à le faire le 22 octobre 2019».

Pour Jean-Bernard Padaré aucune dissension n’est observée au sein du parti, « c’est la sérénité totale », a rassuré le porte-parole du MPS qui informe par ailleurs que le secrétariat général du Mouvement se porte très bien.

Le congrès est prévu du 12 au 13 juin 2021 et vise à redynamiser le Mouvement patriotique du Salut.