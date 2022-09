Tchad : Laurent Gbagbo adresse son soutien au parti Les Transformateurs

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, par ailleurs président du PPA-CI se dit consterné par la dérive au siège Les Transformateurs. Il apporte son soutien à la formation politique.

« C’est avec consternation que le Parti des Peuples Africains-Côte d’lvoire (PPA-CI) et son Président, son Excellence Laurent Gbagbo… ont appris les opérations violentes menées par les forces de défense et de sécurité de l’Etat Tchadien contre les militants et le siège du Parti politique, Les Transformateurs, le 1er septembre 2022. », relate le porte-parole du parti.

Le PPA-Cl adresse son soutien militant au Parti Les Transformateurs avec qui il entretient des relations privilégiées; salue la résilience dont font preuve les militants de ce Parti frère; souhaite un prompt rétablissement aux militants blessés lors des évènements ci-dessus relatés; demande aux autorités du Tchad de garantir l’expression démocratique et de privilégier, en toutes circonstances, le dialogue comme mode de règlement des contradictions politiques.

Ce soutien du parti de Laurent Gbagbo aux transformateurs fait suite aux évènements qui se sont déroulés du 1er au 5 septembre 2022. En effet, le 1er septembre dernier, 91 des militants ont été arrêtés au cours d’une caravane dans la ville de N’Djamena. D’après la police il s’agissait d’un trouble à l’ordre publique. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, un détachement de l’armée et de la police a encerclé le siège du parti qui dissuader les militants de prendre part au meeting prévu le 3 du même mois. Toutefois, certains ont quand-même essayé de s’y rendre. Parmi ces derniers, 279 autres militants ont été arrêtés. Suite à des négociations avec des religieux et des Ainés, une entente a été trouvée. Les militaires ont quitté les abords du siège et tous les militants arrêtés ont été libérés.