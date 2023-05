Tchad : l’ATNOR installe le Comité technique – produits alimentaires et culture

L’Agence Tchadienne de Normalisation (ATNOR) a installé à leurs fonctions, les membres du comité technique – produits alimentaires et culture de rente, le 9 mai 2023.

Les membres de ce comité de l’ATNOR ont été désignés par consensus à l’issue du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA). Le Comité technique – produits alimentaires et culture de rente a pour mission, d’impliquer toutes les parties prenantes dans la sélection des normes à élaborer ou à homologuer pour le pays ; recenser les normes en usage en tenant compte des priorités nationales ; proposer les projets des normes nationales ; homologuer les normes internationales. Egalement élaborer un plan de travail pour le CT et créer les sous-comités techniques et désigner les experts. Aussi élaborer et adopter un règlement intérieur.

Le bureau dudit comité a pour président, Zakaria Abdoulaye Lawandji, Chef de service de la Technologie et Hygiène Alimentaire, Ministère de la Santé Publique et de la Prévention. Avec pour premier vice-président : Faouzi Bichara, Ingénieur en Industries agroalimentaire, chef de projet HUB IIT Tchad de Bet Al Nadja.