Tchad : l’ATNOR essaye de se faire connaitre des populations

L’Agence tchadienne de normalisation (ATNOR) a organisé le 20 juin 2022 une séance de sensibilisation des opérateurs économiques du secteur privé et publique sur l’importance de la normalisation.

La journée portes ouvertes a vu la participation du président de la chambre du Commerce Ali Adji, des responsables de l’ATNOR, des opérateurs économiques et les chefs de services des institutions publiques.

Lançant officiellement les travaux de cette journée, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard a souligné l’engagement du gouvernement de transition en faveur du développement socio-économique, qui se traduit par la mise en oeuvre de plusieurs projets et programmes y afférents, notamment l’opérationnalisation de l’Agence Tchadienne de Normalisation, créée par la Loi n°044/PR/2014 du 31 décembre 2014.

« L’ ATNOR doit participer activement aux activités visant à améliorer la qualité des produits et services en général et de nos produits locaux en particulier. Pour cela, il est important de continuer à renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles afin d’assurer sa mission combien noble mais sacrée, dans toutes les provinces et d’affirmer son ambition d’instrument de référence nationale en matière de certification et d’évaluation de la conformité », a déclaré le ministre Ali Djadda Kampard.

Les participants ont échangé sur la présentation de l’ATNOR, l’importance du Commerce International, les procédures d’élaboration des normes, le lien entre la Normalisation et la ZLECAF.

Pour rappel, l’ATNOR est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle du ministère du Commerce et de l’Industrie.

En tant qu’organisme National de Normalisation et d’évaluation de la conformité, l’ATNOR a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Tchad.